شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل إلى نهائى كأس مصر للطائرة لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى محمد اللقانى، فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 فى نصف النهائى على صالة القناة بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الأهلى فى النهائى على نفس الصالة، حيث نجح الأحمر فى التأهل بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0.

ونجح الأهلى، فى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على الترسانة 3/0 فى ربع النهائى، بينما فاز الزمالك إلى الفيوم بنفس النتيجة، أما الاتحاد السكندرى فاز على هليوبوليس 3/0 وطلائع الجيش على بتروجت 3/1.

كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد عن عدم حضور أسر اللاعبين نهائى كأس مصر المقرر له غدا الجمعة على صالة القناة بالإسماعيلية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة تعديل موعد نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021، ليقام يوم 18 يونيو الجارى بدلا من 19 على صالة القناة بالإسماعيلية، فيما يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة اليوم .

وقام اتحاد الكرة الطائرة من قبل بتعديل مواعيد نهائيات كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تم تحديد دور نصف النهائى يوم 17 يونيو الجارى وقتها بدلا من 18، والنهائى يوم 19 بدلا من 21 من الشهر نفسه، قبل أن يتم تعديل موعد النهائى للمرة الثانية.