شكرا لقرائتكم خبر عن 14 هزيمة و3 تعادلات.. علاء عبد العال لا يعرف الفوز على الزمالك في 17 مواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال المدير الفني لأبناء الجنوب، تحدياً صعباً عندما يلتقي بفريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة.

علاء عبد العال لم يتذوق مطلقاً طعم الفوز على نادي الزمالك، خلال 17 مواجهة جمعته بالفريق الأبيض خلال تواجده على رأس الجهاز الفني لـ 5 فرق بالدوري العام، حيث خسر عبد العال 14 مباراة وتعادل في 3 مباريات سلبياً.

مع أسوان

ـ تعادل مع الزمالك 0/0 في الدور الأول من دوري الموسم الجاري

مع الداخلية

ـ خسر من الزمالك 2/1 في مايو 2019

ـ خسر من الزمالك 2/1 في نوفمبر 2018

ـ خسر من الزمالك 2/1 في يناير 2018

ـ خسر من الزمالك 3/0 في سبتمبر 2017

ـ خسر من الزمالك 4/3 في مايو 2017

ـ تعادل مع الزمالك 0/0 في أبريل 2016

ـ خسر من الزمالك 2/0 في يناير 2016

ـ خسر من الزمالك 2/0 في مارس 2015

ـ تعادل مع الزمالك 0/0 في أكتوبر 2014

ـ خسر من الزمالك 2/1 في أبريل 2013

ـ خسر من الزمالك 1/0 في فبراير 2013

ـ خسر من الزمالك 2/1 في يناير 2012

مع الشرقية

ـ خسر من الزمالك 2/0 في ديسمبر 2016

مع إنبي

ـ خسر من الزمالك 2/1 في أكتوبر 2016

ـ خسر من الزمالك 1/0 في مايو 2016

مع فريق الشرطة

ـ خسر من الزمالك 1/0 في يناير 2007