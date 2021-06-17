شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي فى تونس.. محاضرة 30 دقيقة وفقرات متنوعة استعداداً للترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على توجيه التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة الترجي قبل انطلاق مران الأهلي الثاني، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب في القاهرة.

وقاد بيتسو موسيماني لاعبي الفريق في فقرات تدريبية متنوعة خلال مران الفريق اليوم وقام موسيماني بتقسيم اللاعبين على أربع مجموعات للتدريب على بعض الجمل التكتيكية على المرمى، بالإضافة لأداء العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة من بينها المران على الكرات العرضية.