شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتجه إلى ملعب التدريب لخوض ثانً مران استعداداً للترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامة البعثة في تونس لخوض مرانه الثاني، استعدادا لمباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في رادس، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام بطل تونس يوم السبت المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، قد وصلت إلى تونس مساء الثلاثاء.

وضمت قائمة الأهلي في تونس كلا من: محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.