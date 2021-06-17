شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتجه إلى ملعب التدريب لخوض ثانً مران استعداداً للترجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامة البعثة في تونس لخوض مرانه الثاني، استعدادا لمباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.
ويخوض الأهلي مرانه الثاني على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في رادس، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام بطل تونس يوم السبت المقبل.
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، قد وصلت إلى تونس مساء الثلاثاء.
وضمت قائمة الأهلي في تونس كلا من: محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.