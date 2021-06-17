شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يغادر مران الاهلي فى تونس والأشعة تحدد مصيره من مباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يستكمل أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الترجي التونسي بعد غد ، السبت، في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

واشتكى بيكهام من إجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عدم استكماله فقرات المران قبل الاطمئنان على حالته.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن اللاعب سوف يجري أشعة سونار على العضلة الضامة مساء اليوم، لتحديد موقفه من المشاركة في مران الغد ولحاقه بمباراة الترجي التونسي.

من ناحية أخرى ، عقد اللاعبون الكبار بصفوف الأهلي جلسات تجفيزية مع باقي اللاعبين من أجل الشد من أزرهم ودعمهم على تخطي عقبة الترجي من أجل تخطي عقبة بطل تونس وخطف بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

وعقد اللاعبين الكبار بالأهلي مثل محمد الشناوي ووليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف وعمرو السولية جلسات خاصة مع اللاعبين للتحدث معهم عن أهمية المباراة وضرورة تقديم كل ما لديهم، وعدم الرهبة من الأجواء التي ستصاحب مباراة الترجي سواء من الحضور الجماهيري أو أية أمور خارج الملعب.

كما حذر النجوم الكبار بالأهلي باقي اللاعبين من الاستفزازات المتوقعة من لاعبي الترجي، والذين سيحاولون إخراجهم عن تركيزهم خلال المباراة على أمل الانقضاض على بطل إفريقيا وتحقيق الفوز عليه، حيث طالب كبار الأهلي باقي المجموعة بعدم الانجراف وراء الاستفزازات المتوقعة من لاعبي فريق باب سويقة.