شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح لـ"تلفزيون الخليج 365": بخاف على الزمالك من الفرق الصغيرة فى إهدار النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، أنه يخشى على الزمالك من الفرق الصغيرة في إهدار النقاط ، قبل مواجهة أسوان اليوم في الجولة الـ26 للدوري الممتاز.

أضاف وليد عبد اللطيف : الزمالك بيهدر نقاط سهلة أمام فرق صغيرة وهو ما حدث في أكثر من موسم ماضي .

وجاء تشكيل الزمالك أمام أسوان:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يذكر، أن الزمالك تعادل مع وادى دجلة سلبيًا فى أخر مباراة خاضها قبل التوقف الدولى فى الفترة الماضية، حيث جمعت بينهما مساء يوم 30 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فيما كانت أخر مباراة خاضها فريق أسوان قبل خوض مباراته أمام الزمالك اليوم، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 31 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، ونجح خلالها الفريق الأسوانى فى الفوز على نظيره البورسعيدى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 4، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.