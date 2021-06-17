شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يقود هجوم الزمالك أمام أسوان.. وبن شرقى "أساسيًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراته أمام أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة، حيث يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط لاستمرار تصدره لجدول ترتيب المسابقة الذى يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم، فيما يحاول الفريق الأسونى تحقيق المفاجأة على حساب الأبيض واقتناص الثلاثة نقاط فى المباراة المرتقبة بينهم.

وقرر الفرنسى كارتيرون الاعتماد على محمود جنش فى حراسة مرمى الزمالك فى مباراة اليوم، وذلك بعدما تم استبعاد الحارس محمد عواد، من قائمة الفريق قبل ساعات من المباراة واستدعاء محمد أبو جبل، ليكون بديلاً لجنش، وذلك بعد شكوى عواد من بعض الآلام فى البطن، وفضل الجهاز الفنى بالتنسيق مع الجهاز الطبى إراحة اللاعب، فيما سيتواجد مروان حمدى لقيادة خط هجوم الأبيض على أن يتواجد إمام عاشور بجوار طارق حامد فى خط الوسط، إلى جانب الاعتماد على أشرف بن شرقى رغم عدم خوضه لأية تدريبات قبل المباراة حيث عاد من المغرب مباشرة لمعسكر الفريق بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده فى الاستعدادات الودية خلال فترة التوقف الدولى.

وجاء تشكيل الزمالك أمام أسوان:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يذكر، أن الزمالك تعادل مع وادى دجلة سلبيًا فى أخر مباراة خاضها قبل التوقف الدولى فى الفترة الماضية، حيث جمعت بينهما مساء يوم 30 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فيما كانت أخر مباراة خاضها فريق أسوان قبل خوض مباراته أمام الزمالك اليوم، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 31 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، ونجح خلالها الفريق الأسوانى فى الفوز على نظيره البورسعيدى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 4، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.