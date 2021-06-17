شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإسماعيلى يواصل الانتصارات بالفوز على غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال الفوز على نظيرة غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز أهداف الاسماعيلى كل من التونسى فخر الدين بن يوسف و شلونجو "هدفين" بينما جاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق فتحى مبروك من ضربة جزاء .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 31 ويحتل المركز الثالث عشر .

جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمد عادل – مروان الصحراوى – محمد هاشم – نادر رمضان

خط الوسط .. محمد الشامى – محمود دونجا – أحمد مدبولى – أحمد مصطفى.

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى – باهر المحمدى – محمد عمار – محمد عبد السميع – عمر الوحش – عماد حمدى – محمد صادق – أرى بابل – شيلونجو.

فيما ضم تشكيل المحلة كلا من:

محمود رضا - محمد فتح الله - محمد سامي - هشام بلحة - خالد الاخميمي - فتحي مبروك - يحيى حامد - بسام ماهر - حمد عادل - محمود صلاح - عبده يحيى.