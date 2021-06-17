شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتقدم بهدف "تونسي" أمام المحلة في الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاسماعيلي في التقدم بهدف نظيف أمام غزل المحلة في الشوط الأول عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 44 في المباراة التي تجمع الفريقين ، ضمن منافسات الأسبوع الــ26 لبطولة الدورى الممتاز.

وشهد الشوط الأول العديد من الهجمات للفريقين علي فترات ، وأضاع لاعبي غزل المحلة عدد من الفرص الحقيقية سواء للتقدم أو أدراك التعادل بعد ما نجح التونسي فخر بن يوسف لاعب الإسماعيلي في تسجيل هدف التقدم للدراويش قبل نهاية الشوط الأول مستغل ارتباك دفاع الفلاحين.

جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمد عادل – مروان الصحراوى – محمد هاشم – نادر رمضان

خط الوسط .. محمد الشامى – محمود دونجا – أحمد مدبولى – أحمد مصطفى.

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى – باهر المحمدى – محمد عمار – محمد عبد السميع – عمر الوحش – عماد حمدى – محمد صادق – أرى بابل – شيلونجو.

فيما ضم تشكيل المحلة كلا من:

محمود رضا - محمد فتح الله - محمد سامي - هشام بلحة - خالد الاخميمي - فتحي مبروك - يحيى حامد - بسام ماهر - حمد عادل - محمود صلاح - عبده يحيى.

وعلى مقاعد البدلاء:

عمرو شعبان - خالد العقدة - اسلام فؤاد - احمد حسن - احمد الشيخ - معتز كاجو - محمد غلوش - احمد النادري - محمد عبد القادر

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة .

فيما يحتل غزل المحلة المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 25 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 10 مباريات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .