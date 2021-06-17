شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" يُكمل مباراته المائة مع الزمالك أمام أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكمل أحمد "زيزو"، جناح الزمالك، مباراته المائة بالتواجد مع الزمالك فى التشكيل الأساسى لمواجهة أسوان، فى المباراة التى تجمع الفريقين، حاليا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وبمشاركة زيزو أمام أسوان يصل لمباراته رقم 100 بقميص الزمالكحيث انضم إلى صفوف الأبيض قبل موسمين قادما من موريرينسي البرتغالى، ورصد الموقع الرسمي للزمالك مشوار "زيزو" مع الفريق كالتالى:

شارك زيزو في 15 مباراة مع الزمالك في موسم 2019/2018، وخاض 26 مباراة في موسم 2020/2019 ، وفي الموسم الحالي شارك في 24 مباراة ، لتكون إجمالي مشاركاته مع الزمالك في الدوري 65 مباراة .

كأس مصر

كما شارك زيزو مع الزمالك في خمسة مباريات في كأس مصر بواقع مباراة واحدة حتي الآن في الموسم الحالي ، و4 مباريات في الموسم الماضي .

دوري أبطال إفريقيا

وخاض "زيزو" مع الزمالك 18 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، منهم 13 لقاء في الموسم الماضي و5 مباريات في الموسم الجاري.

الكونفدرالية

كما لعب زيزو 9 مباريات مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية، وكان صاحب ضربة الجزاء الأخيرة التي قادت النادي لحصد اللقب وإعتلاء منصات التتويج.

السوبر الإفريقي

خاض زيزو مباراة واحدة للسوبر الإفريقي وكانت أمام الترجي التونسي.

السوبر المصري

شارك زيزو في لقاء واحد بالسوبر المحلي وكانت أمام الأهلي وحسمها الفريق لصالحه بضربات الجزاء في المباراة التي أقيمت في الإمارات.