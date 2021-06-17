شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهاجم الزمالك بالثنائى " صغيرى و أسامة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفنى لفريق أسوان عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : خالد وليد

خط الدفاع : أحمد سالم صافي - محمد جابر ميدو - محمود شبانه – عمرو الحلواني

خط الوسط : عبد العزيز موسى - أشرف مجدي - هيثم الفيل - أحمد خالد

خط الهجوم : أحمد صغيري _ محمد أسامة

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يذكر، أن الزمالك تعادل مع وادى دجلة سلبيًا فى أخر مباراة خاضها قبل التوقف الدولى فى الفترة الماضية، حيث جمعت بينهما مساء يوم 30 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فيما كانت أخر مباراة خاضها فريق أسوان قبل خوض مباراته أمام الزمالك اليوم، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 31 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، ونجح خلالها الفريق الأسوانى فى الفوز على نظيره البورسعيدى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 4، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.