شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة لـ الخليج 365: كان نفسي انتقال عبد الله السعيد للزمالك يكمل ولو بـ 40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل جمال حمزة، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، ضيفا على ”الخليج 365”، لإجراء حوار صريح وساخن تضمن الحديث في كافة الملفات الشائكة.

وتحدث جمال حمزة، خلال حواره التليفزيوني مع ”الخليج 365” عن رأيه فى صفقة القرن لنادي الزمالك التى كانت تقضي بانتقال عبد الله السعيد للقلعة البيضاء، مؤكدا أنه كان يتمني إتمام الصفقة لنهايتها ولو بمقابل 40 مليون جنيه كما تم الاتفاق وقتها.

جمال حمزة يملك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، فيما تم تصعيده للفريق الأول عام 1999، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى أكثر من 150 مباراة، وأحرز 75 هدفا من بينها 50 هدفا فى الدورى .

جمال حمزة أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات جزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض، فضلا عن كونه خامس هدافى القلعة البيضاء عبر التاريخ.