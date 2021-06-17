شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عمر كمال هدف الزمالك وبيراميدز فى الميركاتو الصيفي المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل عمر كمال عبد الواحد صانع ألعاب نادى المصرى البورسعيدي صراع الميركاتو الصيفى المقبل بين بيراميدز و الزمالك بعد أنباء توقيعه للفريق السماوى فى الموسم الجديد بعد إتمام الإتفاق على كافة بنود التعاقد .

عمر كمال عبد الواحد لعب هذا الموسم 27 مباراة من بينهم 24 مباراة فى الدورى و 3 فى كأس مصر مسجلا 10 أهداف فى الدورى و 1 فى كأس مصر ، صانعا 2 أسيست، لا سيما و أنه يبلغ من العمر 27 سنة و تبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو .

وجاء حصول بيراميدز على توقيع عمر كمال بعد سلسلة من المفاوضات بين المسئولين بنادى بيراميدز واللاعب، ليقترب بيراميدز من خطف أبرز صفقة فى الميركاتو الصيفى والتى كان يرغب الزمالك فى التعاقد معه.

وكان مسئولو الزمالك قد دخلوا فى مفاوضات جادة مع عمر كمال عبد الواحد من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية، خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الفترة الحالية.

كما أن وكيل أعمال اللاعب عقد جلسة ودية مع أحد مسئولي الزمالك باللجنة الحالية ووضع فيها شروط من ضمنها أن يكون من بيت لاعبى الفئة الأولى بالقلعة البيضاء من حيث القيمة المادية على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي .

كما دخل مسئولو سيراميكا فى الأيام الماضية أيضا فى مفاوضات جادة مع عمر كمال عبد الواحد، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر ، في ظل رغبة محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا فى العودة لفريقه السابق الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل التونسى فرجانى ساسى للدحيل القطرى، بالإضافة لترحيب زملائه السابقين في عودته من جديد .

وعقد مجلس إدارة المصرى أكثر من جلسة مع اللاعب من أجل الإتفاق معه على تجديد تعاقده إلا أنها باءت بالفشل حتى الآن ، بالرغم من الرغبة القوية لمجلس الإدارة لتجديد عقد اللاعب .