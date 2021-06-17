شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه ينظم بطولة الرانك المصرى للشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى بطولة الرانك المصرى لمنتخبات الشباب و الشابات والناشئين والناشئات، فى الفترة من 23 إلى 26 يونيو الجارى بصالة طلائع الجيش.

وتأتى إقامة البطولة لتكوين صفوف أخرى يتم دعم المنتخب بها خلال الفترة المقبلة ، تحسبا لاى غيابات او اصابات فى المنتخب .

تأهل عبد الله ممدوح لاعب المنتخب الوطني في الكاراتيه لوزن تحت 75 كيلو، إلى أولمبياد طوكيو 2020 بشكل رسمي، عن طريق الكوته القارية ليزداد عدد اللاعبين المصريين المشاركين فى الأولمبياد المقبلة الى 5 لاعبين من أصل 8 لاعبين .

جاء برنامج البطولة وفقا للجدول التالى ...









وكانت رضوى سيد لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه ، قد نجحت في التأهل رسمياً الى اولمبياد طوكيو 2021 فى الكاراتيه لوزن -55 كجنم عن طريق الكوته القارية ، ومن قبلها كان وصل ثلاث لاعبين للكاراتيه إلي أولمبياد طوكيو وهم جيانا فاروق وعلي الصاوي وفريال أشرف.