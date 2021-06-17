زيزو يحتفل بالمباراة رقم 100 بقميص الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

احتفل أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك بخوض المباراة رقم 100 له بقميص الزمالك، خلال مواجهة الفريق الأبيض أمام أسوان، ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدوري والمقامة على ستاد القاهرة.

ورفع زيزو قميص الزمالك مدونا عليه الرقم 100 في إشارة للمباراة المئة له بقميص الأبيض، في كافة البطولات.

وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لفريقه في شباك أسوان من ضربة جزاء بالدقيقة 34.

انضم زيزو للزمالك في انتقالات يناير 2019، بعد نهاية تعاقده مع مورينينسي البرتغالي.

وخاض زيزو تجربة احترافية بعد الخروج من ناشئ دجلة ليلعب لصفوف ليرس البلجيكي، وناسيوال ماديرا ومورينينسي البرتغاليين.

وتوج زيزو مع الزمالك بـ3 بطولات، السوبر المصري، والسوبر الأفريقي، والكونفدرالية الأفريقية.