الأهلي يقدم طلبا لـ"كاف" بشأن مواجهة الترجي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن إدارة النادي أرسلت إخطارًا رسميا للاتحاد الأفريقي تطلب خلاله الموافقة على حضور الجماهير لمواجهة الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي أمام الترجي يوم 26 يونيو الجاري في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة، إن الأهلي طلب من كاف الموافقة علي حضور الجماهير لمواجهة الإياب أسوة بموافقته علي حضور الجماهير في مباراة الذهاب.

وأضاف المصدر أن الأهلي أرسل للجهات المعنية بمصر اليوم أيضاً خطابا رسمياً يتضمن كافة البيانات الخاصة بالمباراة وسعة استاد الاهليwe السلام الذي يستضيف تلك المباراة وطلبه حضور 20 ألف متفرج.

ويلتقي الأهلي أمام الترجي ذهابا في تمام السادسة مساء السبت، على ملعب رادس.