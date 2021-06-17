الإسماعيلي يتخطى المحلة بثلاثية ويقفز للمركز 11

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا هاماً أمام نظيره غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من دوريWE.

وافتتح الإسماعيلي التهديف في الدقيقة 45 بهدف سجله لاعبه فخر الدين بن يوسف قبل أن يضيف شيلونجو الهدف الثاني في الدقيقة 70 ثم قلص فتحي مبروك النتيجة بهدف لغزل المحلة سجله في الدقيقة 74 من ركلة جزاء قبل أن يؤمن شيلونجو النقاط الثلاثة للدراويش بهدف في الدقيقة 90+3.

ورفع الإسماعيلي رصيده بهذا الفوز للمركز 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز 13.