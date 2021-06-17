لحظة بلحظة.. الزمالك 1- 0 أسوان.. زيزو يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره أسوان عند السابعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع : أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش"– محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو"- يوسف "أوباما" – أشرف بنشرقي

خط الهجوم : مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى : خالد وليد

خط الدفاع : أحمد سالم صافي - محمد جابر ميدو - محمود شبانه – عمرو الحلواني

خط الوسط : عبد العزيز موسى - أشرف مجدي - هيثم الفيل - أحمد خالد - محمد أسامة

خط الهجوم : أحمد صغيري

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

وشهدت الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول توقف اللعب بعد إصابة إمام عاشور ودخول الجهاز الطبي للزمالك لعلاجه.

سيطر الزمالك على الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول؛ إذ سدد إمام عاشور تسديدة قوية في الدقيقة 6 ولكنها مرت بجوار المرمى قبل أن يرد أسوان في الدقيقة 8 بعرضية للاعبه محمد أسامة ولكن أبعدها دفاع الزمالك.

وعاد أسوان لمرمى الزمالك مرة أخرى في الدقيقة 10 بعرضية أرسلها هيثم الفيل ولكن لم يقابلها أي زميل له لتصل للجنش قبل أن تُرسل عرضية أخرى ولكن تصدى لها جنش في الدقيقة 11.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لأسوان في الدقيقة 14 من حدود منطقة جزاء الزمالك مع إشهار بطاقة صفراء للاعب الزمالك أحمد عيد ولكن سددها عمرو الحلواني قوية أعلى مرمى جنش.

وتقدم أحمد السيد "زيزو" بهدف في الدقيقة 34 من ركلة جزاء حصل عليها الزمالك وسددها هو بنجاح.