تشكيل أسوان.. "صغيري" يقود الهجوم أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني لفريق أسوان، علاء عبدالعال، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الخميس أمام نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة 26 من دوري WE.

ويدخل أسوان المباراة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 55 نقطة.

وجاء تشكيل أسوان للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : خالد وليد

خط الدفاع : أحمد سالم صافي - محمد جابر ميدو - محمود شبانه – عمرو الحلواني

خط الوسط : عبد العزيز موسى - أشرف مجدي - هيثم الفيل - أحمد خالد - محمد أسامة

خط الهجوم : أحمد صغيري