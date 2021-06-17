بالفيديو.. لاعب الدنمارك يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح يوسف بولسن التسجيل لمنتخب الدنمارك في مواجهة نظيره البلجيكي بالمباراة المقامة حاليا على ملعب "باركن ستاديون" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

واستغل لاعب فريق لايبزيج الألماني البالغ من العمر 27 عاما خطأ دفاعيا من لاعبي بلجيكا ليسدد كرة قوية سكنت في شباك الحارس تيبو كورتوا.

جاء الهدف في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء وتحديدا بعد مرور 98 ثانية ليصبح أسرع أهداف النسخة الجارية من بطولة يورو 2020، وثاني أسرع الأهداف في تاريخ المسابقة بشكل عام.

ويملك الروسي ديميتري كيريشنكو الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ كأس أمم أوروبا، وجاء بعد 67 ثانية أمام منتخب اليونان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2004 وتحديدا يوم 20 يونيو.

ويتصدر منتخب بلجيكا ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز على روسيا في الجولة الأولى، فيما خسر المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي.

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