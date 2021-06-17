إمام عاشور أساسيًا ومروان حمدي يقود هجوم الزمالك أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة أسوان التي تقام اليوم الخميس على ضمن الجولة الـ26 من دوري we المصري على ستاد القاهرة الدولي.

ويشهد تشكيل الفريق على مشاركة إمام عاشور في وسط الملعب ليعلن عن بداية عهد جديد بعد قرار عدم عودة فرجاني ساسي من تونس نظرًا لإصابته خلال فترة التوقف الدولي.

ويقود مروان حمدي هجوم الزمالك مع وصول التونسي سيف الدين الجزيري متأخرًا.

وتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع : أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش"– محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو"- يوسف "أوباما" – أشرف بنشرقي

خط الهجوم : مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر