دي بروين يقلب الطاولة لبلجيكا أمام الدنمارك في اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق المنتخب البلجيكي فوزا مثيرا على نظيره الدنماركي بهدفين مقابل هدف على ملعب "باركن ستاديون" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

كان منتخب الدنمارك صاحب كلمة البداية في الدقيقة الثانية بهدف يوسف بولسن، قبل أن يشارك النجم كيفن دي بروين كبديل في الشوط الثاني ويصنع الهدف الأول ويسجل الثاني.

وبهذه النتيجة، يعزز منتخب بلجيكا تربعه على صدارة ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز على روسيا في الجولة الأولى ليرفع رصيده إلى ست نقاط، فيما تلقى المنتخب الدنماركي هزيمته الثانية تواليا.

ملخص المباراة:

افتتح يوسف بولسن التسجيل لمنتخب الدنمارك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، بعدما استغل خطأ دفاعيا من لاعبي بلجيكا ليسدد كرة قوية سكنت في شباك الحارس تيبو كورتوا، ويصبح ثاني أسرع هدف في تاريخ كأس أمم أوروبا (طالع التفاصيل).

وتمكن تورجان هازارد من تعديل النتيحة لمنتخب بلجيكا في الدقيقة الـ55، بعدما استغل تمريرة من كيفن دي بروين ليودع الكرة داخل شباك كاسبر شمايكل حارس الدنمارك.

وفي الدقيقة الـ70، سجل دي بروين الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي ليقلب الطاولة على نظيره الدنماركي بعدما حصل على تمريرة من إدين هازارد ليحول الكرة بتسديدة من خارج المنطقة إلى الشباك.