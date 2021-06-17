رسميًا.. الأهلي يعلن ضم مصطفى خليل لاعب الزمالك لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي استعادة اللاعب مصطفى خليل من صفوف الزمالك رسميًا لدعم صفوف الفريق الأحمر لكرة اليد بالنادي اعتبارًا من الموسم المقبل.

وقال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، إن خليل وقع على عقود الانضمام للنادي لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن خليل لاعب مميز، ويملك مقومات فنية وبدنية كبيرة، فضلًا عن كونه أحد أبناء النادي، إلى جانب ثقة الجهاز الفني بقيادة طارق محروس في قدراته.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق في حضور رؤوف عبدالقادر، وياسر الرملي رئيس الجهاز الفني لكرة اليد، وهاني النجدي مدير الفريق، تمهيدًا؛ لانتظامه في فترة الإعداد.

يذكر أن مصطفى خليل رحل إلى الزمالك لمدة موسمين قبل أن ينجح الأهلي في استعادته مجددًا خلال فترة الانتقالات الجارية.