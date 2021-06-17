أوكرانيا تحقق الفوز على مقدونيا الشمالية وتحصد أول 3 نقاط في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 (د ب أ)

نجح المنتخب الأوكراني في تحقيق الفوز على مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة يورو 2020.

وافتتح أندريه يارمولتكو التهديف لأوكرانيا في الدقيقة 29 من عمر المباراة بعد عدة محاولات مهدرة ولم تمضي سوء دقايق حتى تمكن زميله رومان يارمتشيكو من مضاعفة النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم أوكرانيا بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني أهداف المنتخب المقدوني ركلة جزاء عن طريق اللاعب ازجان اليوسكي قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف منتخب بلاده الوحيد في المباراة.

وبعد هذه المباراة بات رصيد المنتخب الأوكراني ثلاثة نقاط بعد خسارة مباراة الجولة الأولى أمام هولندا، فيما لا يزال رصيد مقدونيا الشمالية بدون نقاط.