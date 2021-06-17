شاهد فيديو اهداف مباراة بلجيكا والدنمارك في يورو 2020.. بولسن يباغت الشياطين

شاهد فيديو اهداف مباراة بلجيكا والدنمارك في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الخميس 17-6-2021.

خطف يوسف بولسين هدف التقدم لمنتخب الدنمارك في وقت مبكر للغاية بعد خطأ فادح من المدافع جايسون دينايير.

وجاء هدف الدنمارك الأول في الدقيقة الثانية، بعدما مرر دينايير كرة بالخطأ، استخلصها لاعب الوسط إيميل هويبيرج ومررها إلى بولسن داخل المنطقة ليروض الكرة ويطلق تسديدة قوية سكنت شباك تيبو كورتوا.

ويعتبر هدف بولسن (الثانية 98) هو الأسرع في النسخة الجارية من بطولة يورو 2020، وثاني أسرع الأهداف في تاريخ المسابقة بشكل عام.

ويملك لاعب منتخب روسيا، ديميتري كيريشنكو، الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ اليورو، وجاء بعد 67 ثانية أمام منتخب اليونان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2004.

وشهدت الدقيقة العاشرة من المباراة لحظة تاريخية مؤثرة، حيث أخرج منتخب بلجيكا الكرة إلى خط التماس، كنوع من التكريم لنجم منتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن، ووقف جميع الحضور في ملعب باركين وصفقوا بحرارة شديدة لمدة دقيقة.

وانطلقت صافرة بداية مباراة بلجيكا والدنمارك من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

دخل منتخب الدنمارك المباراة بالتشكيلة التالية: كاسبر شمايكل، دانييل واس، سيمون كايير، أندرياس كريستينسن، يانيك فيستيجارد، يواكيم ماهلي، إيميل هويبيرج، توماس ديليني، يوسف بولسين، ميكيل دامسجارد، ومارتين برايثوايت.

بينما بدأ منتخب بلجيكا المباراة بالتشكيل الآتي: تيبو كورتوا، توبي ألديرفايرليد، جايسون دينايير، يان فيرتونخين، توماس مونيي، يوري تيليمانس، لياندير ديندونكير، ثورجان هازارد، دريس ميرتينس، روميلو لوكاكو، ويانيك كاراسكو.

شاهد فيديو اهداف مباراة بلجيكا والدنمارك في يورو 2020