مشاهدة مباراة الزمالك واسوان فى بث مباشر ببطولة الدوري المصري اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك واسوان فى بطولة الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الخميس 17 يونيو 2021، لحساب الجولة 26.

يحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وأسوان، وسيسعي الأبيض الى تحقيق الفوز لأبتعاد فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري وتوسيع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 7 مباريات، وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 44 هدفاً، واستقبلت شباكه 18 هدفاً.

بينما يتواجد الاهلي فى المركز الثاني برصيد 41 بعد ان خاض 19 مباراة فى الدوري المصري حتي الآن، وفى المركز الثالث يأتي المصري البورسعيدي برصيد 40 نقطة جمعهم من 25 مباراة.

على الجانب الآخر يُعاني فريق أسوان حيث يقبع فى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، مبتعداً عن منطقة الهبوط بفارق أربع نقاط فقط، وخاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز فى 6 مباريات،؟ وتعادل فى 6 مباريات، وتعرض لـ 12 هزيمة، سجل لاعبوه 19 هدفاً، واستقبلت شباكه 37 هدفاً، كأضعف خط هجوم، وكثاني أضعف خط دفاع فى المسابقة.

يذكر ان الزمالك قد تعادل فى الجولة 25 من الدوري المصري أمام فريق الجونة بدون أهداف، بينما خسر أسوان أمام الاتحاد السكندري صفر-2 لصالح نفس الجولة.

ويدخل فريق أسوان مباراة الزمالك بمعنويات عالية بعد ان تأهل الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب فوزه المثير على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2، فى المباراة التي اقيمت بينهم يوم 31-5-2021 على ستاد اسوان.

تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بشكل حصري، بعد فشل قنوات الحياة وسي بي سي والنيل للرياضة في الاحتفاظ بحقوق بث المسابقة، لتصبح جميع المباريات متاحة للمشاهدين بتقنية HD وتقنية SD وبشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات، ويتولي مهمة التعليق على مباراة الزمالك واسوان المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”.

وتبث مباريات الدوري المصري في النقل الحي المباشر عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة المصرية، وراديو أون سبورت إف إم.

كما يقدم موقعكم “الخليج 365” خدمة البث المباشر المكتوب والمرئي لمتابعيه أثناء كل مباراة ممن ليست لديهم القدرة على المتابعة عبر التلفاز أثناء سير اللعب.

الزمالك 0-0 اسوان

الدوري المصري (الجولة 26)

ستاد القاهرة الدولي

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تشكيلة الزمالك اليوم |

محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عبد الشافي – محمود حمدي – محمد عبد الغني – أحمد عيد – إمام عاشور – طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” – يوسف ابراهيم أوباما – أشرف بنشرقي – مروان حمدي.

تشكيلة اسوان اليوم |

خالد وليد – عمر الحلواني – محمود شبانة – محمد جابر – أحمد سالم صافي – هيثم مصطفي – عبد العزيز موسي – أشرف مجدي – أحمد خالد – أحمد ابراهيم – محمد أسامة.