صفقات ليفربول | كلوب يراقب مهاجم بايرن ميونيخ لضمه في الميركاتو الصيفي 2021

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي، في الانقضاض على نجم بايرن ميونخ كينجسلي كومان، والذي قيل أنه غير سعيد مع النادي البافاري، بسبب عدم مشاركته بانتظام في الموسم الماضي.

وتحوم التكهنات بقوة حول مستقبل اللاعب الفرنسي بسبب الخلاف بينه وبين إدارة بايرن ميونخ حول تجديد عقده، حيث يتواجد كومان رفقة البافاري منذ عام 2015، بعد أن انضم في البداية على سبيل الإعارة لمدة عامين من يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث تم التعاقد معه بشكل دائم في عام 2017.

وغاب كومان عن صفوف بايرن ميونيخ في مباريات كثيرة، بسبب مشاكل اللياقة البدنية في الموسم الماضي، ومع ذلك تألق اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مع الفريق ولعب دورًا بارزًا، حيث سجل 8 أهداف وصنع 15 تمريرة حاسمة في 39 مباراة في جميع المسابقات.

ويقال إن كومان غير سعيد بدوره في بايرن ميونخ، بالإضافة إلى ذلك، يطلب اللاعب الفرنسي الدولي البالغ من العمر 25 عامًا عقدًا أفضل من بطل ألمانيا.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن إدارة ليفربول في حالة تأهب قصوى تجاه كومان، في ظل الأنباء المترددة حول رغبته في مغادرة الأليانز آرينا في الميركاتو الصيفي 2021 لهذا العام.

وبالتأكيد الدولي الفرنسي سيكون إضافة، مميز لخطة كلوب، حيث يعتمد بشكل مفرط على محمد صلاح وساديو ماني مع تراجع أداء السنغالي الموسم الماضي مما زاد الضغط على النجم المصري أكثر.

وبالإضافة إلى ذلك، لن يكون الثنائي متاحًا لفترة بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها العام المقبل، لذا فإن ضم لاعب آخر مثل كومان سيفيد الفريق بالتأكيد.

ويذكر التقرير، أن ليفربول سيدفع لكومان، 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، على غرار أصحاب الرواتب العالية بالنادي، مثل الفرعون المصري محمد صلاح وتياجو ألكانتارا.