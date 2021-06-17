صفقات ميلان | توموري ينضم إلى الروسونيري حتى 2025

أعلن ميلان الإيطالي، حصوله على خدمات المدافع الإنجليزي فيكايو توموري المعار منذ 6 أشهر من نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل نهائي، وذلك بعد تفعيل بند أحقية الشراء قبل انتهاء فترة الإعارة.

توموري الذي انضم إلى صفوف ميلان على سبيل الإعارة، قادمًا من تشيلسي في يناير مع وجود بند في عقد إعارته يسمح للروسونيري بأحقية شرائه مقابل 28 مليون يورو، وهو ما قام النادي الإيطالي بتفعيله.

وبحسب البيان الصادر من نادي ميلان؛ فإن المدافع الإنجليزي، صاحب الـ 23 عامًا، وقع على عقد يمتد لـ 4 سنوات مع الروسونيري، فيما عبر النادي عن سعادته بضم لاعب تشيلسي السابق قائلًا : “يسعد أي سي ميلان الإعلان عن تفعيله لبند التعاقد النهائي مع فيكايو توموري من تشيلسي”.

وأضاف البيان: “أن المدافع الإنجليزي، الذي لعب 22 مباراة وسجل هدفًا وحيدًا في الموسم الذي انتهى للتو، ليستمر في ارتداء قميص الروسونيري حتى 30 يونيو 2025”.

وفي نفس السياق، استعرض نادي تشيلسي الإنجليزي على موقعه الرسمي، مسيرة توموري مع البلوز منذ انضمامه لقطاع الناشئين، فيما اختتم تقريره قائلًا: “تشيلسي ممتن لفيكايو لمساهماته مع النادي من المراحل السنية وحتى الفريق الأول للرجال، ويتمنى له الأفضل في مسيرته المستقبلية”.

توموري في 19 ديسمبر 1997، في كالجاري بكندا، ونشأ في قطاع الشباب في تشيلسي حيث ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016، وبين يناير 2017 ويونيو 2019.

وارتدى توموري قمصان فريق: برايتون (10 مباريات) وهال سيتي (26 مباراة) وديربي كاونتي (55 مباراة وهدفين) قبل العودة إلى البلوز الذي جمع معه ما مجموعه 27 مباراة وهدفين.