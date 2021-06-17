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تشكيل الزمالك .. كارتيرون يهاجم أسوان بـ«مروان حمدي»

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أسوان في إطار مباريات الجولة ال26 من منافسات الممتاز.

وجاء تشكيل الفارس الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

فيما يتواجد محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا ومحمود عبدالرازق شيكابالا وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر على مقاعد البدلاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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