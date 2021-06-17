شكرا لقرائتكم خبر عن الأهي يبلغ نهائي كأس مصر للطائرة بعد هزيمة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الأهلي من بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة عقب التفوق على منافسه الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون رد.

وحسم المارد الأحمر نتائج الأشواط الثلاثة لصالحه بالنتائج التالية (25 \21 - 25\14 - 25\15).

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في الدور قبل النهائي من البطولة والتي ستقام بعد قليل.

وكان اتحاد الطائرة قد قرر منع الحضور الجماهيري للمباراة النهائية والتي ستقام غداً الجمعة بصالة القناة في مدينة الإسماعيلية.