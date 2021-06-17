شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا (0) الدنمارك (1) .. بث مباشر لحظة بلحظة .. هدف مبكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستمر فاعليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بمباراة بلجيكا والدنمارك.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع نقل اخر المستجدات داخل المعل وخارجه تحديث مستمر للنتيجة.

ويدخل المنتخب البلجيكي مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألديرفيرلد - ديناير - فيروتينخين - مونييه.

خط الوسط: ديندونكير - تيليمانس - ثورجان هازارد.

خط الهجوم: ميرتينز - كاراسكو - لوكاكو.

بداية اللقاء

الدقيقة 2: يوسف بولسن يسجل هدف التقدم للدنمارك من تصويبة رائعة.

الدقيقة 6: ضغط هجومي دنماركي وتألق كورتوا.

الدقيقة 12: محاولات من لاعبي بلجيكا للظهور هجومياً.

الدقيقة 20: سيطرة بلجيكية على الكرة ولكن دون فاعلية هجومية.

الدقيقة 25: سيطرة من منتخب الدنمارك على الكرة وتواجد في وسط ملعب بلجيكا.