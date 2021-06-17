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لوكاكو يقود هجوم بلجيكا أمام الدنمارك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة الدنمارك، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألديرفيرلد - ديناير - فيروتينخين - مونييه.

خط الوسط: ديندونكير - تيليمانس - ثورجان هازارد.

خط الهجوم: ميرتينز - كاراسكو - لوكاكو.

وفضل المدرب مارتينيز إراحة على دكة البدلاء لاعب الوسط كيفين دي بروين بعد تعافيه من الإصابة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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