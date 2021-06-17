لوكاكو يقود هجوم بلجيكا أمام الدنمارك

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة الدنمارك، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

محمد يوسف

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