شكرا لقرائتكم خبر عن يد شباب الأهلي تتعاقد مع الفرنسي سياكام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

نجح نادي شباب الأهلي في إبرام أولى صفقاته للموسم الجديد 2021 -2022، وذلك بالتعاقد مع الدولي الفرنسي ايروان سياكام.

ووقع اللاعب المميز العقد بحضور الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية المدير التنفيذي.

بدأ اللاعب مشواره مع فريق ليل الفرنسي، وبعدها تنقل بين عدة أندية فرنسية أهمها دانكرك وكراتاي وأخيراً نادي شامبيري، وحقق العديد من البطولات معها.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق بأفضل اللاعبين المحترفين للمنافسة على كافة الألقاب المحلية والإقليمية والقارية.