شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يعود إلى نادي طفولته بعد 20 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

أعلن نادي بارما الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، الخميس، عودة أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون إلى ناديه الأول بعد 20 عاماً من رحيله.

ووقع الحارس البالغ عمره 43 عاماً على عقد لمدة عامين مع النادي الذي هبط من الدرجة الأولى موسم 2020-2021، بعدما قرر الرحيل عن يوفنتوس في نهاية عقده.

وبدأ بوفون، الذي يعد من أفضل حراس المرمى في تاريخ اللعبة، مسيرته في صفوف الشباب بنادي بارما وعمره 13 عاماً في 1991، وظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى بعد أربع سنوات.

وحظي بوفون سريعاً بشهرة كبيرة وساعد ناديه على الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا في موسم 1998-1999، وأصبح أغلى حارس في العالم عندما انتقل إلى يوفنتوس مقابل حوالي 33 مليون جنيه إسترليني (46.06 مليون دولار) في 2001.

ولعب بوفون في يوفنتوس منذ ذلك الحين، باستثناء تمثيل باريس سان جيرمان خلال موسم 2018-2019، ويضم سجله الحافل الفوز بالدوري الإيطالي عشر مرات والدوري الفرنسي مرة واحدة، وكأس العالم، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.

وجلس بوفون كبديل للحارس فويتشيخ شتينسني الموسم الماضي، وشارك في 14 مباراة بكل المسابقات، وتضمن ذلك خوض كل دقائق مسيرة الفوز بكأس إيطاليا مع يوفنتوس.