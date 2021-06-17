شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ستاد القاهرة لمواجهة أسوان وظهور "بن شرقى".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إلى ستاد القاهرة الدولى استعدادا لمواجهة أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة، حيث يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط لاستمرار تصدره لجدول ترتيب المسابقة الذى يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم.

وظهر الدولى المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، رفقة الفريق بعد انضمامه إلى معسكر الفريق ليلة أمس فور وصوله من المغرب لخوض مباراة أسوان، وقرر الفرنسى كارتيرون الاعتماد على محمود جنش فى حراسة مرمى الزمالك فى مباراة اليوم، وذلك بعدما تم استبعاد الحارس محمد عواد، من قائمة الفريق قبل ساعات من المباراة واستدعاء محمد أبو جبل، ليكون بديلاً لجنش، وذلك بعد شكوى عواد من بعض الآلام فى البطن، وفضل الجهاز الفنى بالتنسيق مع الجهاز الطبى إراحة اللاعب، فيما سيتواجد مروان حمدى لقيادة خط هجوم الأبيض على أن يتواجد إمام عاشور بجوار طارق حامد فى خط الوسط، وجاء تشكيل الزمالك أمام أسوان كالتالى:



اشرف بن شرقى

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يذكر، أن الزمالك تعادل مع وادى دجلة سلبيًا فى أخر مباراة خاضها قبل التوقف الدولى فى الفترة الماضية، حيث جمعت بينهما مساء يوم 30 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فيما كانت أخر مباراة خاضها فريق أسوان قبل خوض مباراته أمام الزمالك اليوم، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 31 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، ونجح خلالها الفريق الأسوانى فى الفوز على نظيره البورسعيدى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 4، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.