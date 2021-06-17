شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد مصطفى خليل من يد الزمالك بعد ثلاث سنوات بالقميص الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن النادي الأهلي، عن التعاقد مع مصطفى خليل لاعب الزمالك السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادي اعتبارا من الموسم المقبل.

وكان مسئولو النادى الأهلى قد اتفقوا مع مصطفى خليل، لاعب يد الزمالك المنتهى تعاقده مع القلعة البيضاء، على العودة لصفوف الأحمر بداية من الموسم الجديد، بعد ثلاث مواسم قضاها بالقميص الأبيض بداية من 2019 أعاد اكتشاف نفسه خلالها وانضم للمنتخب الوطنى وأحد العناصر البارزة فى مركزى صانع العاب والظهير الأيسر.

وأكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن خليل وقع على عقود الانضمام للأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي لتدعيم كافة الفرق من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

وأوضح أن خليل لاعب مميز ويملك مقومات فنية وبدنية كبيرة، فضلا عن كونه أحد أبناء النادي، إلى جانب ثقة الجهاز الفني بقيادة طارق محروس في قدراته.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق في حضور رؤوف عبد القادر، وياسر الرملي رئيس الجهاز الفني لكرة اليد، وهاني النجدي مدير الفريق، تمهيدًا لانتظامه في فترة الإعداد.