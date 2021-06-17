شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يوضح حقيقة سفره مع المنتخب الأوليمبي لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، أنه لن يسافر إلى طوكيو لمتابعة المنتخب الاوليمبي في اوليمبياد طوكيو المقرر لها 22 يوليو المقبل ، بسبب إرتباطه بمتابعة مباريات الدوري والفرق المشاركة في الدوريات الأفريقية.

تابع البدري في ندوته باليوم السابع أنه يتمنى التوفيق لمنتخب مصر الأوليمبي في الاوليمبياد وتحقيق ميدالية ، وأن الفريق يضم لاعبين مميزين.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التى تستضيفها دولة قطر في يونيو المقبل.

وزار حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، أمس الأربعاء، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الخليج 365.

وتعرف حسام البدرى خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد البدرى باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى تواجه المنتخب قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 وبطولة أمم افريقيا بالكاميرون يناير المقبل، واختياراته من اللاعبين فى المرحلة المقبلة.