الأهلي يناشد رئيس الوزراء السماح بحضور الجماهير مباراة الترجي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناشد رئيس الوزراء السماح بحضور الجماهير مباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناشد مسؤولو النادي الأهلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالاستجابة لطلب النادي بالسماح بحضور جماهيري لمباراة العودة أمام الترجي التونسي ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للحصول على الموافقات اللازمة من أجل حضور الجماهير مباراة الترجي المرتقبة.
ويلتقي الأهلي مع الترجي في السادسة من مساء السبت المقبل برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما تقام مباراة العودة يبوم 26 يوننيو الجاري بالقاهرة وتحديداً بإستاد السلام.
وقال مصدر فى الأهلى ، إن إدارة النادى الأحمر تناشد رئيس الوزارء بالإستجابة للطلب الرسمي الذي تقدم به النادي لوزارة الشباب والرياضة وإتحاد الكرة مؤخراً من أجل دعم القلعة الحمراء في هذا الحدث الهام خاصة بعدما ساندت الحكومة التونسية نادي الترجي ووافقت له على حضور جمهور مباراة الذهاب بعد 48 ساعة رغم وزارة الصحة هناك طلب الترجي بحضور الجمهور.
وكان النادي الأهلي قد أرسل خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإتحاد الكرة المصري يطلب فيه مساندة مؤسسات الدولة الداعمة لكل الأندية التي تمثل مصر في كافة المحافل الدولية للموافقة على حضور جماهيرى لمباراة العودة أمام الترجي، خاصة أن فريق الترجي التونسي طرف المباراة الثاني سيخوض مباراة الذهاب على ملعبه ووسط حضور كبير.
وأكد الأهلي في خطابه لوزير الشباب والرياضة أن إدارة النادي على أتم الاستعداد والتعاون مع كافة الجهات المسئولة في هذا الشأن، خاصة أن المباراة المشار إليها تحدد طرف المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها في نسختها الأخيرة.