شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناشد رئيس الوزراء السماح بحضور الجماهير مباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد مسؤولو النادي الأهلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالاستجابة لطلب النادي بالسماح بحضور جماهيري لمباراة العودة أمام الترجي التونسي ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للحصول على الموافقات اللازمة من أجل حضور الجماهير مباراة الترجي المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في السادسة من مساء السبت المقبل برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما تقام مباراة العودة يبوم 26 يوننيو الجاري بالقاهرة وتحديداً بإستاد السلام.

وقال مصدر فى الأهلى ، إن إدارة النادى الأحمر تناشد رئيس الوزارء بالإستجابة للطلب الرسمي الذي تقدم به النادي لوزارة الشباب والرياضة وإتحاد الكرة مؤخراً من أجل دعم القلعة الحمراء في هذا الحدث الهام خاصة بعدما ساندت الحكومة التونسية نادي الترجي ووافقت له على حضور جمهور مباراة الذهاب بعد 48 ساعة رغم وزارة الصحة هناك طلب الترجي بحضور الجمهور.

وكان النادي الأهلي قد أرسل خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإتحاد الكرة المصري يطلب فيه مساندة مؤسسات الدولة الداعمة لكل الأندية التي تمثل مصر في كافة المحافل الدولية للموافقة على حضور جماهيرى لمباراة العودة أمام الترجي، خاصة أن فريق الترجي التونسي طرف المباراة الثاني سيخوض مباراة الذهاب على ملعبه ووسط حضور كبير.

وأكد الأهلي في خطابه لوزير الشباب والرياضة أن إدارة النادي على أتم الاستعداد والتعاون مع كافة الجهات المسئولة في هذا الشأن، خاصة أن المباراة المشار إليها تحدد طرف المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها في نسختها الأخيرة.