شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يطلب إيقاف الدورى وإراحة اللاعبين "أسبوع" قبل معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك جلسة جمعته بمسئولى اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة طلب خلالها الحصول على فترة أسبوع قبل معسكر المنتخب في سبتمبر من أجل إراحة اللاعبين فى ظل ضغط المباريات ، استعدادًا لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أكد البدري في ندوته بالـ ”الخليج 365” أنه لم يتطرق مع اتحاد الكرة إلى شكل الدوري في الموسم المقبل بعد الأنباء التي تتردد عن إقامة المسابقة بنظام المجموعتين أو من دور واحد بسبب ضغط المباريات في الموسم المقبل سواء لمنتخب مصر أو للاندية المشاركة في البطولة الأفريقية.

وزار حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، أمس الأربعاء، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الخليج 365.

وتعرف حسام البدرى خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد البدرى باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى تواجه المنتخب قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 وبطولة أمم افريقيا بالكاميرون يناير المقبل، واختياراته من اللاعبين فى المرحلة المقبلة.