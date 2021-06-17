شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى و يتأهل إلى نهائى كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على صالة القناة بالإسماعيلية .

بينما يقام فى السادسة مساء لقاء الزمالك مع طلائع الجيش، بينما يقام النهائى غدا الجمعة على نفس الصالة .

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على الترسانة 3/0 فى ربع النهائى ، بينما فاز الزمالك الى الفيوم بنفس النتيجة ، أما الإتحاد السكندرى فاز على هليوبوليس3/0 و طلائع الجيش على بتروجت 3/1 .

كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد عن عدم حضور أسر اللاعبين نهائى كأس مصر المقرر له غدا الجمعة على صالة القناة بالإسماعيلية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة تعديل موعد نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021، ليقام يوم 18 يونيو الجارى بدلا من 19 على صالة القناة بالإسماعيلية، فيما يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة اليوم .

وقام اتحاد الكرة الطائرة من قبل بتعديل مواعيد نهائيات كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تم تحديد دور نصف النهائى يوم 17 يونيو الجارى وقتها بدلا من 18، والنهائى يوم 19 بدلا من 21 من الشهر نفسه، قبل أن يتم تعديل موعد النهائى للمرة الثانية.