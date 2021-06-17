شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الترتيبات الخاصة بمباراة بيراميدز والرجاء فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى نادي بيراميدز بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز والرجاء المغربي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 يونيو الجاري على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتم الاتفاق على جميع الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:

يوم السبت 19 يونيو:

*مؤتمر المدير الفني لنادي بيراميدز .. الساعة 6:30 مساء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

*التدريب الأخير لفريق نادي بيراميدز .. الساعة 7:00 مساء على استاد الدفاع الجوي "متاح 15 دقيقة لمصوري وسائل الإعلام المختلفة".

*مؤتمر المدير الفني لفريق نادي الرجاء المغربي .. الساعة 8:30 مساء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

*التدريب الرئيسي لفريق الرجاء المغربي على استاد الدفاع الجوي .. الساعة 9:00 مساء "متاح 15 دقيقة لمصوري جميع وسائل الإعلام".

وقرر نادى بيراميدز مخاطبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من أجل الحصول على الموافقة بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نصف نهائى كأس الكونفدرالية أمام الرجاء المغربى.