شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوس والسهم يتوجه إلى فرنسا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
توجهت بعثة المنتخب الوطني للقوس والسهم إلى فرنسا للمشاركة في بطولة العالم المرحلة الثالثة في فرنسا والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 ، بمشاركة 50 دولة بواقع 350 لاعب ولاعبة والتي تنتطلق غداً الجمعة وتنتهي يوم 27 شهر يونيه الجاري ، ويشارك المنتخب الوطني بلاعبيتين هانيا فودة وندي عزام ، وثلاث لاعبين يوسف طلبة وشريف أشرف وعلي عبد البر والمدير الفني دكتور ماجد محي ، ورئيس البعثة المهندس أحمد سامح عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم .
تأتي مشاركة المنتخب في البطولة، لتحقيق المزيد من الاحتكاكات الدولية للاعبى ولاعبات المنتخب، مما يساعد في زيادة مستواهم الفنى والبدنى والذهنى، والذى سيساعد فى تحقيق الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد نحو اختيار أفضل العناصر التي ستمثل منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو.
ويسعى اتحاد القوس والسهم، برئاسة الدكتور علاء جبر ومجلس الإدارة، لوصول لاعبى المنتخب الوطني للقوس والسهم إلى أعلى المستويات، من أجل رفع اسم عاليا فى جميع المحافل الدولية التى يشارك فيها المنتخب استعدادا لأولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها فى 23 يوليو حتى أغسطس المقبل، وتسير الاستعدادات تسير بخطى ثابتة من أجل الوصول إلى الهدف الموضوع بوجود أكثر من لاعب ولاعبة على أتم الجاهزية، للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، بعدما تأهل المنتخب بالكوتة "لاعب ولاعبة".