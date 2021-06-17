شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوس والسهم يتوجه إلى فرنسا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجهت بعثة المنتخب الوطني للقوس والسهم إلى فرنسا للمشاركة في بطولة العالم المرحلة الثالثة في فرنسا والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 ، بمشاركة 50 دولة بواقع 350 لاعب ولاعبة والتي تنتطلق غداً الجمعة وتنتهي يوم 27 شهر يونيه الجاري ، ويشارك المنتخب الوطني بلاعبيتين هانيا فودة وندي عزام ، وثلاث لاعبين يوسف طلبة وشريف أشرف وعلي عبد البر والمدير الفني دكتور ماجد محي ، ورئيس البعثة المهندس أحمد سامح عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم .

ويشارك في البطولة أبطال العالم في اللعبة من فرنسا وأسبانيا والسويد ، ومن المنتظر أن يحدد اتحاد القوس والسهم الاسمين المؤهلين إلي اولمبياد بعد بطولة العالم في فرنسا .