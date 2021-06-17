الامارات | محمد بن سلمان يدعم الاتحاد العربي بـ5 ملايين ريال سنويا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يدعم الاتحاد العربي بـ5 ملايين ريال سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير الرياضة السعودي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، 5 ملايين ريال سعودي سنويا دعما للاتحاد العربي.

وقال الأمير عبدالعزيز في الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الخميس في جدة "تلقى الاتحاد العربي مبلغ 5 ملايين ريال من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعما للاتحاد وبرامجه".

وفاز الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، برئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، بالتزكية، وذلك من قبل الجمعية العمومية للاتحاد عن الدورة الجديدة للفترة من 2021 إلى 2025.

وتتواصل العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السادسة والعشرين المنعقدة في مدينة جدة.

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