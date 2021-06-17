شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزى يحذر جماهيره أمام أسكتلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مشجعيه، بإظهار الاحترام، وأن يقدموا أفضل سلوك لهم في المباراة المنتظرة أمام المنتخب الأسكتلندي في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» أن المواجهة التي تقام غدا الجمعة هي الأولى بين البلدين في آخر أربع سنوات وأول مواجهة بينهما في بطولة كبرى منذ 1996.

كان لاعبو المنتخب الإنجليزي يجلسون على ركبهم احتجاجا على التمييز والظلم وعدم المساواة، ولكن هذا قوبل بصافرات استهجان من الجماهير في المباريات الأخيرة.

وبما أن لاعبي المنتخب الأسكتلندي سينضمون للاعبي للمنتخب الإنجليزي في الجلوس على ركبهم قبل المباراة، فإن الاتحاد الإنجليزي سيكون حريصا على تفادي أي نقاط ساخنة في المباراة، والتي من المرجح أن تكون مشحونة للغاية، حيث يعود التنافس بينهما لعام 1872.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان له اليوم الخميس: «نيابة عن المدرب والفريق، يرجى دعم إنجلترا بالطريقة المناسبة قبل وأثناء وبعد المباراة».

وأضاف البيان: «هذا يتضمن إظهار الاحترام لكل نشيد وطني يُعزف قبل المباراة. نلعب على أرضنا ونحتاج للجماهير أن تقف خلف الفريق».

وأكد: «سعداء للغاية أن لاعبي المنتخبين الإنجليزي والأسكتلندي سيظهرون الوحدة عندما يجلسون على ركبهم قبل انطلاق المباراة».

وواصل: «نشكر الفريق الأسكتلندي على إظهار هذا التضامن حيث إننا سويا نبرز القيم المشتركة للاحترام والمساواة».

وأكمل: «يرجى احترام اللاعبين عندما يجلسون على ركبهم، حيث سيواصلون إبراز وتحدي التمييز بجميع أشكاله.. كرة القدم تتعلق بالاحتفال بالفخر والشغف وليس بالصراخ بالإساءة أو التمييز».

وختم: «نتمنى أن يستمتع الجميع باليوم وأن يظهر دعمه بطريقة تجعل بلاده فخورة، سواء داخل أو خارج ملعب ويمبلي».