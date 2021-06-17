شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي لقجع والجريء بعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الثنائي، فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ووديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، على مقعدين في المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.

وجاء ذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت اليوم الخميس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن الجريء عبر صفحته على «فيسبوك»، انتخابه ليشغل مقعدا بالمكتب التنفيذي خلال الفترة من 2021 حتى 2025.

وكان الجريء، قد انتخب أيضا عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما أنه يتراس اللجنة الطبية التابعة للكاف.

فيما، يسعى لقجع لتسخير خبرته وتجربته لخدمة الاتحاد العربي، علما أنه سبق أن خاض انتخابات هذا المنصب في مناسبة سابقة.

ويعتبر لقجع من الشخصيات البارزة في الكرة المغربية، من خلال تقلده مناصب مهمة.

وانتخب لقجع سابقا عضوا بالجهاز التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، كما يرأس حاليا اللجنة المالية في الاتحاد الأفريقي (الكاف).

ويشغل لقجع منصب رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ سنوات، ونجح في تحقيق ثورة كبيرة على مستويات عدة محليا، سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو في الدوري المغربي.

ودخلت الكرة المغربية في عهد لقجع مرحلة الاحتراف، دون استثناء التطور الذي شمل البنية التحتية والتحكيم والتكوين وعقود اللاعبين والمدربين.

كما نال أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي.

ويتولى ولد يحيى أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الكاف، كما أنه رئيس لجنة التراخيص والمسابقات في الاتحاد القاري نفسه.

ويرأس ولد يحيى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم منذ 2011، وقد حققت الكرة الموريتانية في عهده تطورا ملحوظا، إذ بلغ منتخب «المرابطون» كأس الأمم الأفريقية مرتين متتاليتين 2019 وفي النسخة المقبلة 2022 في الكاميرون.