تعرف على موعد مباراة كولومبيا وفنزويلا في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يحتضن ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي في البرازيل، المباراة التي تجمع بين منتخبي كولومبيا وفنزويلا، مساء الخميس.



ويلتقي المنتخبان وجها لوجه ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، لبطولة كوبا أمريكا 2021.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثانية عشر ليلا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل منتخب كولومبيا وصافة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف خلف البرازيل المتصدر.

سيتم نقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 5"، الناقل الحصري لمنافسات كوبا أمريكا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويتذيل منتخب فنزويلا ترتيب المجموعة بدون رصيد، بعد خسارته في المباراة الأولى أمام البرازيل 0-3.