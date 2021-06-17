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الأمير عبد العزيز بن تركي رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم بالتزكية

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر
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جدة: أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم الخميس تزكية الأمير السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد لفترة جديدة تمتد من 2021 حتى 2025.

ويرأس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الاتحاد العربي منذ أيلول/سبتمبر 2019 بعد أن تمت تزكيته خلال الجمعية العمومية الـ25 خلفاً لتركي آل الشيخ الذي استقال من منصبه بعد نحو عامين على استلامه.

وزكى أعضاء الجمعية العمومية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في الاجتماع الذي عقد في مدينة جدة بحضور كافة أعضاء الجمعية.

وتستضيف انطلاقًا من الخميس اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث سيعقد مجلس الاتحاد اجتماعه الـ73 برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الذي أعلن عن دعم الأمير بن عبدالعزيز بـ5 ملايين ريال سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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