شكرا لقرائتكم خبر عن كبار الاهلي يحفزون اللاعبين على تخطى عقبة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اللاعبون الكبار بصفوف الأهلي جلسات تجفيزية مع باقي اللاعبين من أجل الشد من أزرهم ودعمهم على تخطي عقبة الترجي التونسي في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل تخطي عقبة بطل تونس وخطف بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

وعقد اللاعبين الكبار بالأهلي مثل محمد الشناوي ووليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف وعمرو السولية جلسات خاصة مع اللاعبين للتحدث معهم عن أهمية المباراة وضرورة تقديم كل ما لديهم، وعدم الرهبة من الأجواء التي ستصاحب مباراة الترجي سواء من الحضور الجماهيري أو أية أمور خارج الملعب.

كما حذر النجوم الكبار بالأهلي باقي اللاعبين من الاستفزازات المتوقعة من لاعبي الترجي، والذين سيحاولون إخراجهم عن تركيزهم خلال المباراة على أمل الانقضاض على بطل إفريقيا وتحقيق الفوز عليه، حيث طالب كبار الأهلي باقي المجموعة بعدم الانجراف وراء الاستفزازات المتوقعة من لاعبي فريق باب سويقة.

وطالب اللاعبين الكبار بضرورة التحلي بالهدوء والتركيز الشديد في مباراة الذهاب برادس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من حسم بطاقة الصعود للمباراة النهائية في موقعة العودة بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري على ملعب "الأهلي والسلام".

ويتطلع لاعبو الأهلي لتخطي عقبة الترجي والصعود للمباراة النهائية والتتويج باللقب العاشر في تاريخ والثاني على التوالي، باعتباره حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.