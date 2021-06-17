شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يحدد 4 سبتمبر لمواجهة أنجولا في "ضربة البداية" بتصفيات مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري يوم 4 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة أنجولا في ضربة البداية بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن المباراة ستقام بإستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة التي تضم كلاً من ليبيا و أنجولا و الجابون ، وتنص اللوائح على تأهل أول كل مجموعة إلى الدور الأخير للعب مباراة فاصلة يصعد الفائز منهما إلى كأس العالم مباشرة.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منها 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.

وبذلك ستقام الجولتان الأولى والثانية في التوقف الدولي في شهر سبتمبر، والثانية والرابعة في أكتوبر، والخامسة والسادسة، في نوفمبر.

أما الدور النهائي، ففي هذه الحالة يقام في التوقف الدولي المنتظر في مارس 2022،ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة لخوض دور فاصل لحسم المتأهلين الخمسة عن القارة السمراء إلى مونديال قطر.