شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة الإسماعيلى و المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المديران الفنييان لفريقى الإسماعيلى وغزل المحلة إيهاب جلال اوخالد عيد، تشكيل المباراة التى ستجمع الفريقين فى تمام الساعة الخامسة ضمن منافسات الأسبوع الــ26 لبطولة الدورى الممتاز. تشكيل الإسماعيلى شهد عدة تغييرات أبرزها عودة محمود دونجا ومحمد الشامى للتشكيل الأساسى بجانب محمد مصطفى . التشكيل كاملا كالتالى .. حارس مرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. محمد عادل – مروان الصحراوى – محمد هاشم – نادر رمضان خط الوسط .. محمد الشامى – محمود دونجا – أحمد مدبولى – أحمد مصطفى. خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى – باهر المحمدى – محمد عمار – محمد عبد السميع – عمر الوحش – عماد حمدى – محمد صادق – أرى بابل – شيلونجو. فيما ضم تشكيل المحلة كلا من: محمود رضا - محمد فتح الله - محمد سامي - هشام بلحة - خالد الاخميمي - فتحي مبروك - يحيى حامد - بسام ماهر - حمد عادل - محمود صلاح - عبده يحيى. وعلى مقاعد البدلاء: عمرو شعبان - خالد العقدة - اسلام فؤاد - احمد حسن - احمد الشيخ - معتز كاجو - محمد غلوش - احمد النادري - محمد عبد القادر